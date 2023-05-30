В России нашли средство для выявления мочеполовых болезней

Исследователи из Института биофизики Сибирского отделения РАН показали, что сурвивин — белок, который участвует в регуляции деления и выживаемости клеток — может стать основой тест-системы для анализа мочи и определения наличия у пациента заболеваний мочеполовой системы.

Проведенное учеными исследование выявило сурвивин в пробах, взятых у пациентов с воспалительными заболеваниями и доброкачественными гиперплазиями мочевыводящих путей. При этом в образцах мочи здоровых пациентов этот белок найден не был. Кроме того, сурвивин позволил определить наличие рака мочевого пузыря с точностью более 65%.

Разработанный специалистами метод анализа проводится за 1,5 часа и не требует соблюдения особых условий и высокой квалификации персонала. Выявить сурвивин в моче помогает высокочувствительный биолюминесцентный белок-репортер, который начинает светиться при наличии соединения.

Первые пилотные исследования новой тест-системы уже завершены. Однако ученые продолжают работу над повышением его точности.