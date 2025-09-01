В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 20:10
1 мин.

В России научили ИИ диагностировать сколиоз через смартфон

С точностью до 75%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали мобильное приложение для диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Система анализирует фотографии спины, сделанные камерой смартфона, и определяет нарушения осанки с точностью более 75%.
В России научили ИИ диагностировать сколиоз через смартфон

© Ferra.ru

Приложение предлагает два режима работы: экспресс-анализ по статичному изображению и расширенный анализ с построением 3D-модели на основе видеозаписи. Алгоритм автоматически определяет 16 ключевых анатомических точек и вычисляет 123 клинических параметра позвоночника, включая углы искривления и ротации.

Тестирование системы проводилось с участием 166 детей. Результаты сравнили с данными компьютерной оптической топографии — эталонного метода диагностики. Совпадение по ключевым параметрам достигло 95%, а с рентгенографическими данными — более 75%.

Разработка особенно актуальна для частого мониторинга состояния позвоночника у детей и беременных женщин, поскольку исключает лучевую нагрузку. Традиционные методы МРТ и КТ не подходят для регулярного использования из-за потенциального вреда для здоровья.

Приложение может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.