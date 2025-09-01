В России научили ИИ диагностировать сколиоз через смартфон

Приложение предлагает два режима работы: экспресс-анализ по статичному изображению и расширенный анализ с построением 3D-модели на основе видеозаписи. Алгоритм автоматически определяет 16 ключевых анатомических точек и вычисляет 123 клинических параметра позвоночника, включая углы искривления и ротации.

Тестирование системы проводилось с участием 166 детей. Результаты сравнили с данными компьютерной оптической топографии — эталонного метода диагностики. Совпадение по ключевым параметрам достигло 95%, а с рентгенографическими данными — более 75%.

Разработка особенно актуальна для частого мониторинга состояния позвоночника у детей и беременных женщин, поскольку исключает лучевую нагрузку. Традиционные методы МРТ и КТ не подходят для регулярного использования из-за потенциального вреда для здоровья.

Приложение может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.