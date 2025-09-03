В России научили ИИ определять направленные связи между сигналами

В медицинской сфере разработка поможет кардиологам точнее понимать взаимодействие между сердцем и сосудами, что улучшит диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Метод также позволит более эффективно подбирать лечение и отслеживать восстановление пациентов после инфаркта.

Для обучения ИИ исследователи использовали математические генераторы колебаний, имитирующие поведение живых систем. Сигналы длиной 70 секунд подавались на вход различных типов нейросетей с добавлением шума разной интенсивности.

Эксперименты показали, что полносвязная нейросеть демонстрирует наибольшую устойчивость к сильным помехам, в то время как сверточная лучше справляется с определением слабых связей. Рекуррентная сеть оказалась менее точной, особенно в случаях отсутствия связи между сигналами.

Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» при поддержке Российского научного фонда.