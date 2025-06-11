В России научили иммунитет самостоятельно уничтожать рак

В России научили иммунитет самостоятельно уничтожать ракТ-лимфоциты обучаются прямо внутри организма
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Этот подход основан на использовании так называемых CAR-рецепторов — особых сенсоров, которые направляют Т-клетки к раковым клеткам по определенным белкам-маркерам на их поверхности. Такие рецепторы изготавливаются с помощью временной генетической инструкции — мРНК, которая вводится в иммунные клетки и быстро исчезает после выполнения своей задачи.
Разработка особенно актуальна при лечении лимфомы и множественной миеломы — тяжелых форм рака крови. Исследователи сосредоточились на белках CD19 и других специфических маркерах, характерных для опухолевых клеток. Модифицированные Т-лимфоциты успешно уничтожают раковые клетки в лабораторных испытаниях.
Прежние методы, основанные на CAR-T-терапии, требовали длительной и дорогой подготовки клеток вне организма. Новый подход из «Сириуса» может упростить процесс и сделать лечение быстрее и доступнее.