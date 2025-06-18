В России научили нейросеть определять усталость по глазам

Опубликовано 18 июня 2025, 08:151 мин.
В России научили нейросеть определять усталость по глазамТехнология поможет контролировать состояние операторов
Специалисты из Санкт-Петербурга разработали систему, которая с помощью нейросети анализирует движения глаз и определяет уровень усталости человека. Разработка может применяться для мониторинга состояния операторов транспорта, промышленного оборудования и других ответственных объектов.
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Для обучения алгоритма ученые использовали данные айтрекера — устройства, отслеживающего направление взгляда. Исследователи собрали обширную базу информации о движениях глаз людей, выполнявших различные задачи за компьютером в течение рабочего дня. Это позволило выявить характерные особенности, свидетельствующие об утомлении.
Как поясняют разработчики, система различает стратегии движений глаз в бодром и уставшем состоянии. Полученные результаты представлены в виде библиотеки с открытым исходным кодом, доступной для всех желающих.
В перспективе технология может быть внедрена в системы контроля за операторами сложной техники, что поможет предотвратить аварии, вызванные человеческим фактором.