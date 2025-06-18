В России научили нейросеть определять усталость по глазам

Для обучения алгоритма ученые использовали данные айтрекера — устройства, отслеживающего направление взгляда. Исследователи собрали обширную базу информации о движениях глаз людей, выполнявших различные задачи за компьютером в течение рабочего дня. Это позволило выявить характерные особенности, свидетельствующие об утомлении.

Как поясняют разработчики, система различает стратегии движений глаз в бодром и уставшем состоянии. Полученные результаты представлены в виде библиотеки с открытым исходным кодом, доступной для всех желающих.

В перспективе технология может быть внедрена в системы контроля за операторами сложной техники, что поможет предотвратить аварии, вызванные человеческим фактором.