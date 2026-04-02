В России научились делать композиты менее горючими

По информации ТАСС, современные композитные материалы легче и экономичнее металлов, но у них есть серьёзный минус: они лучше горят и при возгорании выделяют токсичные продукты. Чтобы это исправить, в материал добавляют специальные вещества — антипирены. В основе многих из них лежит соединение DOPO. Проблема в том, что его производство требовало дорогих и дефицитных реагентов.

Для решения проблемы исследователи нашли технологичную и дешёвую альтернативу. Они заменили исходные компоненты доступными аналогами, не потеряв в эффективности. Кроме того, удалось масштабировать процесс с лабораторной колбы до 20-литрового реактора — это важный шаг к промышленному производству. Полученные антипирены уже испытали на огнестойкость. Разработка особенно актуальна для авиации, железнодорожного транспорта и других сфер, где требования к безопасности особенно высоки.

«Сейчас активно внедряются новые композитные материалы, поскольку они позволяют существенно снизить массу конструкции и повышают экономичность использования транспорта, а также обладают хорошими эксплуатационными свойствами. Но при этом они более горючи по сравнению с металлическими сплавами и при возгорании могут выделять токсичные продукты», — передала пресс-служба слова разработчика Михаила Ядренкина.