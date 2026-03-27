В России научились формировать искусственную эмаль зубов с помощью электрополей

По словам учёных, зубная эмаль — самая твёрдая ткань в организме, она состоит из упорядоченных кристаллов гидроксоапатита и аморфного биоминерала между ними. Именно особая структура обеспечивает её прочность, и воспроизвести её пытались десятилетиями. Новый подход с электрическим полем впервые позволил добиться нужной организации кристаллов на повреждённой поверхности. Отмечается, что предложенный метод может стать основой для неинвазивного восстановления зубов без пломб.

В ближайшее время авторы планируют проверить устойчивость и биосовместимость покрытия в условиях, приближённых к среде полости рта, а также попробовать придать искусственной эмали антибактериальные свойства. Если испытания пройдут успешно, технология может стать основой для щадящего восстановления зубов без сверления и пломбирования.

«Это важный шаг к созданию методов неинвазивного восстановления зубов, когда утраченный слой эмали можно будет не заменять пломбой, а формировать прямо на поверхности зуба. Результаты наших опытов показывают, что управляемая минерализация действительно позволяет получать прочные и структурно организованные покрыти», — сообщает пресс-служба РНФ.