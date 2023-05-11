В России научились определять риск смерти «сердечников» по нескольким ЭКГ

Исследователи из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали программу, которая способна по данным электрокардиограмм (ЭКГ) определить вероятность летального исхода для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи из Всероссийского центром экстренной и радиационной медицины МЧС России заметили, что при лечении «сердечников» в какой-то момент состояние некоторых пациентов резко ухудшалось. Часть из них выздоравливала, а часть — умирала. Они обратились к ученым, которые на основе базы данных с ЭКГ 158 пациентов создали прогностическую модель, использующую статистически значимые показатели.

Разработанная программа может оценить риск ухудшения состояния пациента с точностью до 69% всего по нескольким ЭКГ. Исследователи планируют повысить точность модели, используя интервалы сердцебиения на кардиограмме, а также введя в нее дополнительные переменные — вес, возраст, пол, результаты анализов.