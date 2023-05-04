В России научились отслеживать тайно работающих за рубежом сотрудников

Комплекс, разработанный компанией «Стахановец», отслеживает внутренний и внешний IP работника, данные GPS, точек WiFi и вышек сотовой связи. Кроме того, «Стахановец» умеет обходить VPN. В то же время, в имеющемся в распоряжении Ferra.ru релизе компании подчеркивается, что сервис собирает геоданные только с корпоративных устройств.

По мнению разработчика, его сервис позволит обеспечить соблюдение новых норм трудового законодательства по организации работы с персональными данными, защитить производственную тайну в компаниях банковских и страховых сегментов, в металлургических компаниях, нефтехимическом холдинге, в сфере добычи полезных ископаемых, госучреждениях и в частном бизнесе.