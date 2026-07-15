В России
Опубликовано 15 июля 2026, 19:25
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В России научились сжигать нефтяные отходы с «горючим льдом» в разы чище

Вредные выбросы снижаются в 7–8 раз, а тепло можно использовать для отопления
Учёные Томского политехнического университета разработали способ утилизации нефтяных отходов с помощью газовых гидратов —«горючего льда». При сжигании смеси выбросы оксида серы снижаются в 8,5 раза, угарного газа — в 7,8 раза, оксида азота — на 15%. Полученное тепло можно направлять на отопление, а побочный продукт — обычная чистая вода.
В России научились сжигать нефтяные отходы с «горючим льдом» в разы чище

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Как сказано в пресс-релизе Минобрнауки России, при добыче и переработке нефти образуются отходы, содержащие углеводороды, тяжёлые металлы и летучие соединения. Их утилизация требует дорогого оборудования и не всегда безопасна. Томские учёные предложили альтернативу: сжигать отходы вместе с гидратным газом — заключённым в ледяную оболочку. Водяной пар в составе гидрата снижает концентрацию токсичных веществ и позволяет получить экологически чистую тепловую энергию.

Для этого была разработана математическая модель и экспериментальная установка, учитывающая стабильность пламени, температуру и размер частиц. Система не требует дополнительных затрат на работу и особенно актуальна для отдалённых районов и нефтегазовых месторождений. По словам заведующего лабораторией ТПУ Павла Стрижака, технология позволяет замкнуть производственный цикл и самообеспечивать населённые пункты теплом без вреда для экологии.

«Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый способ утилизации отходов нефтяных предприятий с помощью "горючего" льда. Такой способ позволяет использовать полученную экологически чистую тепловую энергию для отопления», — сказано в сообщении.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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