В России научились сжигать нефтяные отходы с «горючим льдом» в разы чище

Как сказано в пресс-релизе Минобрнауки России, при добыче и переработке нефти образуются отходы, содержащие углеводороды, тяжёлые металлы и летучие соединения. Их утилизация требует дорогого оборудования и не всегда безопасна. Томские учёные предложили альтернативу: сжигать отходы вместе с гидратным газом — заключённым в ледяную оболочку. Водяной пар в составе гидрата снижает концентрацию токсичных веществ и позволяет получить экологически чистую тепловую энергию.

Для этого была разработана математическая модель и экспериментальная установка, учитывающая стабильность пламени, температуру и размер частиц. Система не требует дополнительных затрат на работу и особенно актуальна для отдалённых районов и нефтегазовых месторождений. По словам заведующего лабораторией ТПУ Павла Стрижака, технология позволяет замкнуть производственный цикл и самообеспечивать населённые пункты теплом без вреда для экологии.

«Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый способ утилизации отходов нефтяных предприятий с помощью "горючего" льда. Такой способ позволяет использовать полученную экологически чистую тепловую энергию для отопления», — сказано в сообщении.