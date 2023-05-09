В России
09:56, 09 мая 2023
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В России назвали главное достоинство военных беспилотников

Они дешевы, подчеркнул военный эксперт

На протяженных фронтах беспилотники могут создать много проблем для средств ПВО, заявил военный эксперт Борис Рожин. Кроме того, они дешевы в производстве и их можно создавать своими силами, отметил он.

Главное достоинство беспилотных летательных военных аппаратов (БПЛА) — дешевизна, заявил «Ленте.ру» заявил военный эксперт Борис Рожин. Они дешевле самолетов и ракет и их можно разработать самостоятельно.

Так как количество средств ПВО у каждой армии ограничено, на больших театрах военных действий беспилотники могут создать много проблем, подчеркивает эксперт. Применение БПЛА – как специализированных, так и коммерческих - возросло еще в конфликтах на Ближнем Востоке пять-семь лет назад, напомнил он.

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