В России назвали главное достоинство военных беспилотников

Главное достоинство беспилотных летательных военных аппаратов (БПЛА) — дешевизна, заявил «Ленте.ру» заявил военный эксперт Борис Рожин. Они дешевле самолетов и ракет и их можно разработать самостоятельно.

Так как количество средств ПВО у каждой армии ограничено, на больших театрах военных действий беспилотники могут создать много проблем, подчеркивает эксперт. Применение БПЛА – как специализированных, так и коммерческих - возросло еще в конфликтах на Ближнем Востоке пять-семь лет назад, напомнил он.