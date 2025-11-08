В России о финансовой грамотности расскажут в музее криптографии

Курс включает четыре встречи, которые охватят принципы работы блокчейна, криптовалюты, цифровые финансы и их безопасность. Участники узнают о структуре цифрового банка и платёжных системах. Лекции ведут преподаватели и аспиранты кафедры «Блокчейн» МФТИ.

Занятия предоставляют теоретические знания и практические навыки для анализа информации. Курс подходит для всех, не требует специального образования.

«Подобные мероприятия способствуют популяризации технологии блокчейн в целом, пониманию каких-то определённых её аспектов, что делает её более доступной и востребованной в обществе. Не стоит забывать, что криптовалюты и финансовая сфера – это лишь одни из примеров применения технологии. Она также задействуется в логистике, управлении цепочек поставок, голосовании, различных проектах государственного уровня, например, в налоговой сфере, и в других областях. Особенно приятно отметить то, что лекторами этого курса станут не только действующие преподаватели, но и аспиранты кафедры «Блокчейн» МФТИ, выпустившиеся из магистратуры в этом году. Это показывает то, что мы готовим специалистов высокого уровня, которые способны развивать отрасль и передавать свои знания другим», — рассказал заведующий кафедрой МФТИ Владимир Горгадзе.