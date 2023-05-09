В России «обеспилотят» армейские грузовики

НПО «Андроидная техника» ведет работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости для использования в зоне специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости исполнительный директор объединения Евгений Дудоров.

Беспилотные могут быть использованы армией для множества целей — доставки боеприпасов, медикаментов, продуктов питания или же эвакуации раненых. Несмотря на то, что в зоне СВО нет инфраструктуры связи и навигации для обеспечения непрерывного контроля над автомобилями, Дудоров уверен, что доработка будет успешной.

Сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, рассказал управленец.