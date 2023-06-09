В России
12:58, 09 июня 2023
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В России обнаружили самую большую в Европе летучую мышь

Размах крыльев гигантской вечерницы — 45 сантиметров

Российские биологи нашли на территории заповедника «Утриш» гигантскую вечерницу — самую большую летучую мышь Европы.

Исследователи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН обнаружили в Краснодарском крае особь гигантской вечерницы.

Самая крупная летучая мышь Европы зафиксирована на территории «Утриш» впервые, отметил его гендиректор. Размах крыльев пойманного экземпляра — 45 сантиметров, а вес — 53 грамма.

При исследовании летучих мышей, внесенных в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ, применяются гуманные и безопасные для их жизни методы, подчеркивают в заповеднике. После осмотра и проведения необходимых замеров гигантскую вечерницу отпустят на волю в естественную среду обитания.

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