В России обнаружили самую большую в Европе летучую мышь

Исследователи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН обнаружили в Краснодарском крае особь гигантской вечерницы.

Самая крупная летучая мышь Европы зафиксирована на территории «Утриш» впервые, отметил его гендиректор. Размах крыльев пойманного экземпляра — 45 сантиметров, а вес — 53 грамма.

При исследовании летучих мышей, внесенных в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ, применяются гуманные и безопасные для их жизни методы, подчеркивают в заповеднике. После осмотра и проведения необходимых замеров гигантскую вечерницу отпустят на волю в естественную среду обитания.