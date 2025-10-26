В России обсудили внедрение ИИ-разработок в региональное госуправление

Григоренко подчеркнул, что использование ИИ в региональных управленческих системах стало не просто важным, а критически необходимым направлением. Правительство активно занимается масштабированием ИИ-решений и их всесторонней оценкой. С 2025 года применение ИИ стало обязательным условием для координации и финансирования региональных цифровых проектов, а также ключевым критерием для определения лидеров в области цифровой трансформации. С сентября будут признаваться только те решения, которые прошли обязательную проверку.

«Наша задача — найти баланс между стимулированием цифрового лидерства и обеспечением цифрового равенства регионов. С одной стороны, мы "уравниваем силы". Прежде всего за счёт создания на федеральном уровне готовых типовых ИИ-решений. Благодаря этому все регионы — даже те, у которых не хватает ресурсов на собственные разработки, — смогут тестировать и внедрять ИИ. Важно, чтобы цифровые возможности были одинаково доступны гражданам всей страны. С другой стороны, мы стимулируем регионы проявлять инициативу. Для этого введены рейтинги цифровой трансформации, при составлении которых учитывается внедрение субъектами ИИ-решений», — подчеркнул Григоренко.