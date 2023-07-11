В России объявили новый набор в космонавты

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты.

Принять участие в нем может любой гражданин России в возрасте до 35 лет, который удовлетворяет ряду требований. Так, его вес должен составлять от 50 до 90 килограмм при росте от 150 до 190 сантиметров. Размер обуви не должен превышать 46-й. Человек не должен иметь хронические заболевания и обладать хорошей физической подготовкой.

У кандидата в космонавты должно быть высшее образование по летным инженерным и научным специальностям, и опыт работы по профилю не менее трёх лет.

В ходе заочного отбора конкурсная комиссия определяет претендентов, не соответствующих требованиям отбора, и извещает их об этом по телефону или почте. Прошедших заочный отбор пригласят в ЦПК на очный отбор для их проверки на соответствие требованиям.

Претенденты на участие в отборе должны направить в конкурсную комиссию пакет личных и медицинских документов. Заявления и копии документов принимаются до 30 октября.

Это — четвертый открытый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса», в котором сейчас насчитывается 26 человек.