В России оценили запасы угля на Крайнем Севере

На территории Крайнего Севера залегает не менее 42% запасов каменного угля в России общим объемом 700 миллиардов тонн, свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами из Российского энергетического агентства, НИТУ МИСиС и ДГТУ.

Наибольшие запасы разведанного и предварительно оцененного угля выявлены в Красноярском крае (68 миллиардов тонн), Иркутской области (почти 15 миллиардов тонн) и Якутия (14,3 миллиарда тонн), рассказала соавтор работы, профессор кафедры промышленного менеджмента НИТУ МИСиС Диана Савон.

Крайний Север в перспективе он может стать одним из драйверов роста экономики России. Однако там сложилась модель расселения и транспорта, свойственная советской плановой экономике и не соответствующая современным рыночным реалиям, считают исследователи. Доля доходов работающих на Крайнем Севере угледобывающих компаний — 311 миллиардов рублей — составляет 13,4% от общей. Треть этой суммы приходится на одно лишь Эльгинское месторождение в Якутии.

По мнению экспертов, освоение месторождений должно начинаться с наиболее пригодных для открытой добычи участков с наиболее качественным углем, находящихся максимально близко к потребителям. Это, в частности, участок Печорского угольного бассейна на территории Ненецкого автономного округа, почти половину которого составляют коксующиеся марки угля.

Исследователи предлагают создавать на основе добывающих предприятий углехимические кластеры. Кроме того, расширению деятельности угледобывающих компаний поможет развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности, Северного морского пути.