В России отказались легализовать исследователей безопасности — «белых» хакеров

Опубликовано 10 июля 2025, 03:001 мин.
В России отказались легализовать исследователей безопасности — «белых» хакеровПо соображениям сохранения гостайны
Государственная дума отклонила законопроект о легализации деятельности «белых» хакеров, так как его рассмотрение вызвало опасения в отношении нарушения законодательства о государственной тайне и критической информационной инфраструктуре.
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В законопроекте также предлагалось уведомлять правообладателей о найденных уязвимостях, что могло стать угрозой для национальной безопасности, если правообладатель находится за границей. Профильный комитет Госдумы посчитал, что необходимы изменения в других законах, включая Уголовный кодекс, чтобы определить правила поиска уязвимостей и снижения рисков.
Также отмечается, что компании уже используют услуги «белых» хакеров для аудита безопасности своих систем, хотя эта практика не имеет чётких правовых оснований.