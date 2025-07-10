В России отказались легализовать исследователей безопасности — «белых» хакеров

В законопроекте также предлагалось уведомлять правообладателей о найденных уязвимостях, что могло стать угрозой для национальной безопасности, если правообладатель находится за границей. Профильный комитет Госдумы посчитал, что необходимы изменения в других законах, включая Уголовный кодекс, чтобы определить правила поиска уязвимостей и снижения рисков.

Также отмечается, что компании уже используют услуги «белых» хакеров для аудита безопасности своих систем, хотя эта практика не имеет чётких правовых оснований.