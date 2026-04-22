В России отходы капрона превратили в лекарства и защиту металлов от коррозии

Циклогексанон — исходное сырьё для капрона. При его производстве на каждую тонну продукта образуется до 150 кг отходов. Учёные обнаружили, что один из побочных продуктов при определённой обработке превращается в двухатомный спирт, который можно использовать в лекарствах. Другой продукт автоконденсации циклогексанона стал эффективным ингибитором коррозии.

В опыте с соляной кислотой добавка полученного вещества полностью остановила разрушение металлического образца. Это особенно важно для нефтедобычи, поскольку в этой отрасли кислотой обрабатывают скважины, и она портит оборудование. Новый ингибитор должен защитить металл. Оба продукта уже запатентованы.

«До недавнего времени многие из этих "соединений-спутников" просто уничтожались. Мы обнаружили, что один из побочных продуктов при определённой обработке превращается в ценный двухатомный спирт. И у этого вещества уже есть потенциальная сфера применения — производство фармацевтических препаратов», — отметил руководитель научно-исследовательской группы, доктор химических наук, профессор Александр Голованов.