В России откроют центр беспилотников для сельского хозяйства

Центр беспилотной авиации для решения задач агропромышленного сектора с помощью беспилотников и подготовки специалистов по управлению ими откроется в Саратовской области, сообщает пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы.

Значительная часть урожая в Саратовской области — пятой по посевам в России — из-за сорняков и вредителей, а также из-за несвоевременного и некачественного внесения пестицидов и удобрений, рассказывает лидер проекта Олег Емельянов.

По его мнению, запуск центра поможет решить не только эти проблемы — агробеспилотники позволяют использовать технологию ультрамалообъемного внесения пестицидов — но и сократить отток молодых специалистов из региона. Управлять сельскохозяйственным дроном могут и люди с ограниченными возможностями — что поможет им овладеть востребованной профессией, уверен специалист.

По оценкам Емельянова, на создание центра может потребоваться до 12 миллионов рублей.