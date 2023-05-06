В России открыли новые виды пригодных в пищу водорослей

Ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН обнаружили в Охотском море и северо-западной части Тихого океана четыре новых вида съедобных красных водорослей.

Все четыре вида относятся к роду Devalerea — пальмариевым водорослям. Эта небольшая группа красных водорослей — многообещающий источник биологически активных веществ — используется в пищу человеком. Пальмариевые водоросли собирают из естественных зарослей, а также выращивают как морскую культуру.

При детальном изучении образцов ученые узнали много нового об их распространении, экологических предпочтениях, температурных потребностях роста и размножения. Кроме того, исследователи получили значительный массив данных о нуклеотидных последовательностях определенных участков ДНК открытых водорослей. Это позволит определять новые виды не только биологам-систематикам, но и другим исследователям.