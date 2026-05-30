Опубликовано 30 мая 2026, 16:15
В России отметили рост локальной видеоигровой индустрии

Российская игровая индустрия за три года после встречи с президентом Владимиром Путиным в культурно-образовательном кластере в центре «Зотов» заметно продвинулась в своём развитии. Об этом заявил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников, участвовавший в той встрече.
По его словам, за это время в отрасли появились регулярные меры господдержки, включая гранты ИРИ, которые стали доступны даже начинающим разработчикам. Кроме того, игровые проекты российских студий начали включать в реестр отечественного ПО, что упростило их работу в стране.

Овчинников напомнил, что по итогам той встречи президент утвердил ряд поручений по поддержке видеоигровой индустрии. В их числе были меры по продвижению игр на зарубежные рынки, налоговая поддержка, развитие киберспорта и включение отечественных игр в реестр российского ПО.

Он также отметил, что в России начали появляться площадки для концентрации студий. В Москве такой хаб открыт в Сколкове, а в Якутии развивается собственная игровая экосистема, включая издательское направление «Новая игра+».

По данным РВИ, сегодня в видеоигры играют 75% россиян старше 14 лет.

Автор:Андрей Кадуков
