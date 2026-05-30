В России отметили рост локальной видеоигровой индустрии

По его словам, за это время в отрасли появились регулярные меры господдержки, включая гранты ИРИ, которые стали доступны даже начинающим разработчикам. Кроме того, игровые проекты российских студий начали включать в реестр отечественного ПО, что упростило их работу в стране.

Овчинников напомнил, что по итогам той встречи президент утвердил ряд поручений по поддержке видеоигровой индустрии. В их числе были меры по продвижению игр на зарубежные рынки, налоговая поддержка, развитие киберспорта и включение отечественных игр в реестр российского ПО.

Он также отметил, что в России начали появляться площадки для концентрации студий. В Москве такой хаб открыт в Сколкове, а в Якутии развивается собственная игровая экосистема, включая издательское направление «Новая игра+».

По данным РВИ, сегодня в видеоигры играют 75% россиян старше 14 лет.