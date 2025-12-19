В России планируют ввести плату регистрацию устройств в базе IMEI

Разрабатываются различные модели регистрации, в том числе фиксированный сбор за официально ввезённые устройства и процент от стоимости за «серые» устройства.

Процедура регистрации и размер сбора пока не установлены. Требование привязывать IMEI к номеру может вступить в силу в 2027 году, а с 2028 года будут работать только зарегистрированные телефоны. Незарегистрированные устройства не смогут использовать SIM-карту.

«В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезённых устройств, а для ввезённых всерую плата может составить определённый процент от стоимости устройства»,— отметили в пресс-службе министерства.