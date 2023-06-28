В России подготовят закон об искусственном интеллекте

Российские власти разрабатывают закон об искусственном интеллекте, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

Любая высокая технология несет с собой параллельные риски, подчеркивает чиновник. Поэтому использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью.

По мнению Шойтова, необходимость регулирования сферы ИИ очевидна. Одним из направлений, которое власти готовятся законодательно урегулировать, он называет обезличивание данных.

Регулирование начнется с пилотных проектов. Правильные решения власти будут масштабировать и переходить к общему регулированию отрасли, рассказал управленец.