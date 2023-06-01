В России
12:42, 01 июня 2023
1 мин.

В России показали неспособность нейросетей написать научный труд

Искусственный интеллект пишет рефераты слишком грамотно

Эксперимент российских исследователей показывает: обмануть отечественных преподавателей с помощью написанного искусственным интеллектом реферата не получится.

Исследователи из РТУ МИРЭА провели эксперимент, который, по их мнению, доказывает неспособность нейросетей создать новый научный или творческий продукт.

В нем приняли участие более 20 преподавателей и 200 студентов. Половине последних, выбранных с помощью слепого отбора, ученые предложили написать научно-практическую работу с помощью нейросетей. В числе используемых инструментов искусственного интеллекта были такие сервисы, как ChatGPT, Айсерч, Gerwin AI, «Балабоба» и TurboText. Преподаватели же пытались определить, какие из трудов были написаны нейроcетями.

Им в итоге удалось определить 96% работ, написанных искусственным интеллектом. Более того, выяснилось, что оставшиеся 4% составляют рефераты, существенно отредактированные студентами.

Все сгенерированные тексты представляли компиляцию тезисов и предложений из написанных ранее научных трудов и работ и не содержали оригинальных суждений и выводов, подчеркивают исследователи. Большая часть преподавателей — 86% — отметила, что определить написанные нейросетью тексты им позволила исключительная грамотность «автора» и отсутствие опечаток в тексте. Кроме того, зачастую в таких работах присутствовали грубые логические ошибки, а 67% рефератов повествование отклонялось от темы и содержало «пустые» выражения.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что нейросеть неспособна создать принципиально новый научный или творческий продукт, подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Таким образом, по его мнению, нет необходимости ставить под сомнение качество аттестации студентов.

Новости партнеров
Новости партнеров