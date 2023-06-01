В России показали неспособность нейросетей написать научный труд

Исследователи из РТУ МИРЭА провели эксперимент, который, по их мнению, доказывает неспособность нейросетей создать новый научный или творческий продукт.

В нем приняли участие более 20 преподавателей и 200 студентов. Половине последних, выбранных с помощью слепого отбора, ученые предложили написать научно-практическую работу с помощью нейросетей. В числе используемых инструментов искусственного интеллекта были такие сервисы, как ChatGPT, Айсерч, Gerwin AI, «Балабоба» и TurboText. Преподаватели же пытались определить, какие из трудов были написаны нейроcетями.

Им в итоге удалось определить 96% работ, написанных искусственным интеллектом. Более того, выяснилось, что оставшиеся 4% составляют рефераты, существенно отредактированные студентами.

Все сгенерированные тексты представляли компиляцию тезисов и предложений из написанных ранее научных трудов и работ и не содержали оригинальных суждений и выводов, подчеркивают исследователи. Большая часть преподавателей — 86% — отметила, что определить написанные нейросетью тексты им позволила исключительная грамотность «автора» и отсутствие опечаток в тексте. Кроме того, зачастую в таких работах присутствовали грубые логические ошибки, а 67% рефератов повествование отклонялось от темы и содержало «пустые» выражения.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что нейросеть неспособна создать принципиально новый научный или творческий продукт, подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Таким образом, по его мнению, нет необходимости ставить под сомнение качество аттестации студентов.