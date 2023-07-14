В России попытаются побороть коррупцию с помощью цифрового рубля

Государственные платежи, которые будут проводиться в цифровом рубле, обещают быть полностью прозрачными, и это может стать эффективным способом борьбы с коррупцией в России, согласно мнению эксперта Романа Артюхина, руководителя Федерального казначейства РФ. Он подчеркнул, что введение цифрового рубля позволит обеспечить полную прозрачность при использовании государственных денег. В то же время, Артюхин отметил, что необходимо время, чтобы оценить важность и удобство цифрового рубля, и что, возможно, потребуются некоторые корректировки.

Закон, закрепляющий правовые нормы введения цифрового рубля в России, был принят Государственной Думой во вторник. Цифровой рубль будет третьей формой национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным средствам. Вступление основных положений закона в силу запланировано на 1 августа 2023 года. Переводы и платежи в цифровых рублях для граждан будут бесплатными, а для бизнеса тарифы за приём оплаты составят 0,3% от суммы платежа. Банк России будет отвечать за создание цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и другие функции регулятора. Закон также предусматривает основу для улучшения платформы цифрового рубля, включая трансграничное взаимодействие.

Внедрение цифрового рубля может иметь большой потенциал для сокращения коррупции и обеспечения прозрачности государственных платежей в России. Эта новая форма национальной валюты предлагает множество преимуществ для граждан и бизнеса, включая бесплатные переводы для граждан и низкие тарифы для бизнеса. Банк России будет играть важную роль в обеспечении безопасности и эффективности операций с цифровыми рублями. Предстоящее внедрение цифрового рубля открывает новые перспективы для развития финансовой системы России и совершенствования взаимодействия на международном уровне.