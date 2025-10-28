В России пошли на уступки операторам связи при распределении 5G-частот

Один из предложенных вариантов включает увеличение числа заявок и снижение стартовой стоимости. Сейчас обсуждается возможность выставления на предстоящем аукционе до четырёх лотов вместо первоначальных двух, что должно обеспечить равные условия для крупных игроков. Также рассматривается снижение начальной ставки и разрешение на использование импортного оборудования для ускорения процесса развёртывания сети.

Представители Минцифры подтвердили, что уточняют условия аукциона, запланированного на конец 2025 года. Основная цель — найти сбалансированное решение, которое позволит операторам покрыть затраты на строительство сетей и выполнить свои обязательства по предоставлению покрытия.

Аналитики считают такие предложения обоснованными, так как они снизят первоначальные затраты операторов и ускорят внедрение 5G в России. Ожидается, что использование импортного оборудования и спектра позволит запустить 5G к 2026 году.

Первоначальные планы по проведению аукциона с двумя лотами в диапазоне 4,8-4,99 ГГц были отвергнуты операторами. В телекоммуникационном секторе назрела необходимость значительных изменений для обеспечения более сбалансированного роста.