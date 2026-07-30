В России
Опубликовано 30 июля 2026, 20:15
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В России построят несколько ГЭС общей мощностью более 2,5 ГВт

Станции возводят в Кузбассе, Иркутской и Амурской областях
Замсекретаря Совбеза РФ Александр Масленников сообщил о строительстве нескольких гидроэлектростанций в Кемеровской, Иркутской и Амурской областях. Их совокупная мощность превышает 2,5 ГВт. Среди проектов — достройка Крапивинской ГЭС, Мокский гидроузел и Нижне-Зейская ГЭС. Решения по инвесторам и дорожным картам уже приняты.
В России построят несколько ГЭС общей мощностью более 2,5 ГВт

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По словам Масленникова, значение этих проектов не только в объёмах генерации, но и в восстановлении отраслевых компетенций по строительству крупных ГЭС. Большая часть технологических подходов сформировалась ещё в 1970–1980-е годы, и сейчас их нужно обновлять. Освоение современных материалов и методов проектирования позволит масштабировать мощности в будущем.

Строительство станций — это также подготовка к более масштабным проектам. Как отметил замсекретаря СБ, по мере продвижения работ появится возможность двигаться дальше. У России есть опыт, но его необходимо модернизировать с учётом современных технологий, что повысит эффективность и надёжность отечественной гидроэнергетики.

«Но значение этих проектов не только в конкретных объёмах генерации. Нам необходимо восстановить и модернизировать компетенции по строительству крупных гидроэлектростанций. Мы умеем строить ГЭС, но значительная часть наших технологических подходов сформировалась ещё в 1970–1980-е гг. За это время появились новые технологии, материалы, методы проектирования и управления строительством. Освоение современных технологий позволит нам существенно масштабировать установленную мощность», — подчеркнул Александр Масленников.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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