В России построят автомобильный тоннель рекордной длины

К ключевому этапу строительства станет парный тоннель длиной 5 900 метров; кроме того, проложат мостовые переходы через реку Кудепста общей протяженностью 1 400 м и эстакаду более 950 м от западного портала к мостам. В районе Кудепсты и Высокого также строят разворотные путепроводы и развязку в Высоком с 11 съездами.

Для безопасности в проекте предусмотрены 11 сбоек (в том числе три транспортно‑эвакуационные) и вентиляционный ствол глубиной порядка 98 м. После ввода в эксплуатацию объезд сократит маршрут по городской сети примерно на 10 км, что летом может экономить около 30 минут в пути. Российские инженеры используют накопленный опыт, в том числе при строительстве олимпийских объектов в Сочи.

На месте строительства уже побывал корреспондент «Российской Газеты».