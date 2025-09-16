В России появились тесты для распознания инфекций за час

По информации РИА Новости, в ходе торжественной церемонии открытия новых объектов санитарно-эпидемиологического контроля Роспотребнадзора, прошедшей в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, Попова подчеркнула значимость раннего выявления заболеваний для своевременного и эффективного реагирования.

Руководитель службы сообщила, что были обновлены методы тестирования и внедрены 124 новых экспресс-теста. Каждый из них способен определить инфекцию за один час, значительно ускоряя процесс диагностики и принятия мер.

«Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день мы также пересмотрели свои подходы к формированию различных тестов, к созданию, и на сегодняшний день уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. И это позволяет нам реагировать быстрее», — отметила Попова.