В России появится единый реестр ограничений по автомобильным дорогам

В сообщении также отмечается, что в 2025 году ведомство сократило сроки оформления специальных разрешений для грузоперевозчиков более чем на 42%. Теперь этот процесс занимает всего 2,5 дня вместо 4,3 дня. При этом количество разрешений, выданных за четыре рабочих дня, увеличилось на 25,5%, и на 86% за один рабочий день.

«Ускорение стало возможным благодаря цифровизации — внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности, которую мы реализуем в рамках федпроекта "Государство для людей", — сказано в сообщении Росавтодора.