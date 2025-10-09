В России появится ГОСТ для компьютерных игр

Новый ГОСТ станет дополнением к уже существующим стандартам в области игрушек. Один из действующих нормативов содержит рекомендации по определению минимального возраста детей для игры с конкретными видами продукции. Другой стандарт, вступивший в силу с 1 августа 2025 года, устанавливает классификацию и терминологию в этой сфере.

Также Росстандарт работает над изменениями в ГОСТ для тетрадей. Ведомство поддерживает инициативу по стимулированию производителей к использованию государственной символики России.