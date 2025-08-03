В России появится комплекс развития промышленной робототехники

Финансирование получит Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева. Это ВУЗ, где готовят инженеров, выиграл конкурс на создание современного робототехнического центра. Университет получил больше всего баллов среди всех участников.

Центр будет не только создавать роботов, но и обучать людей работать с ними. Каждый год на базе НГТУ будут обучаться более 250 человек. Также центр будет помогать заводам улучшать их работу, используя новые технологии.

«Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева получит 295 млн рублей на создание центра развития промышленной робототехники в рамках профильной государственной программы. Заявка вуза заняла первое место из 28 в рейтинге конкурсных проектов. Существенную экспертную и координационную поддержку в подготовке конкурсной заявки оказал Нижегородский научно-образовательный центр», — отмечается в сообщении пресс-службы ВУЗа.