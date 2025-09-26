В России появится первая в мире ядерная система с замкнутым топливным циклом

Путин объявил, что к 2030 году в Томской области будет запущена первая в мире атомная электростанция с замкнутым топливным циклом. По словам президента, этот технологический прорыв стал результатом многолетних исследований и инженерных разработок российских учёных. Новая система позволит перерабатывать 95% отработавшего ядерного топлива, что решит проблему накопления радиоактивных отходов и обеспечит долгосрочную независимость в области урановых ресурсов.

«Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров... Это значит, что практически весь объём, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном», — отметил Путин.