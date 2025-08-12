В России появится первый в стране завод по переработке масличного льна

Завод АСВА — совместное предприятие российской компании «Астон» и зарубежных партнёров — находится в Новоалександровском сельском поселении. Завод занимает площадь около 7,5 гектаров и будет производить более 50 тысяч тонн льняного масла и около 90 тысяч тонн жмыха каждый год. Продукция будет продаваться как внутри страны, так и за рубежом.

Завод уже получил все разрешения на работу и успешно протестировал оборудование. Официальное открытие планируется на конец августа.

Завод будет работать так, чтобы не было отходов и чтобы всё использовалось — внедрена безотходная технология. При этом завод будет соблюдать современные экологические стандарты. Строительство завода началось в мае 2023 года. На его создание было потрачено около 3,2 млрд рублей. Часть денег была взята в кредит, а проценты по кредиту компенсировались из бюджета региона.