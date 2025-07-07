В России появятся новые цифровые сервисы для науки и образования

Опубликовано 07 июля 2025, 21:261 мин.
В России появятся новые цифровые сервисы для науки и образованияПравительство планирует заменить иностранные программные решения
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске новых отечественных цифровых сервисов для научной и образовательной сфер. Эти меры призваны компенсировать уход с российского рынка западных технологических компаний и повысить эффективность исследований.
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Как отметил глава правительства, в последние годы многие зарубежные разработчики прекратили обслуживание своих продуктов в России. В ответ на это планируется создание собственных программных решений для критически важных отраслей.
Один из таких сервисов уже работает — это цифровое поступление в вузы через портал «Суперсервис». Абитуриенты могут подавать документы онлайн, отслеживать статус заявления и получать электронные студенческие билеты.
Основные цели цифровой трансформации включают повышение эффективности фундаментальных исследований и расширение технологических возможностей учебных заведений. Особое внимание будет уделено работе с большими массивами данных.