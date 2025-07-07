В России появятся новые цифровые сервисы для науки и образования

Как отметил глава правительства, в последние годы многие зарубежные разработчики прекратили обслуживание своих продуктов в России. В ответ на это планируется создание собственных программных решений для критически важных отраслей.

Один из таких сервисов уже работает — это цифровое поступление в вузы через портал «Суперсервис». Абитуриенты могут подавать документы онлайн, отслеживать статус заявления и получать электронные студенческие билеты.

Основные цели цифровой трансформации включают повышение эффективности фундаментальных исследований и расширение технологических возможностей учебных заведений. Особое внимание будет уделено работе с большими массивами данных.