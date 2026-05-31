Опубликовано 31 мая 2026, 18:15
В России предложили добавить 1 выходной день для родителей с детьми
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил сделать 1 июня — Международный день защиты детей — официальным выходным для всех родителей с несовершеннолетними детьми. По его словам, это укрепит эмоциональную связь в семье, создаст семейные традиции и не потребует бюджетных расходов, поскольку мера не значит денежных выплат
Панеш считает, что родители смогут провести день вместе с детьми: сходить в парк, кино, на аттракционы или на пикник. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс: либо добавить 1 июня в статью 112 как новый нерабочий праздничный день (но этот вариант может встретить сопротивление работодателей), либо дополнить статью 262, которая уже предусматривает дополнительные выходные для отдельных категорий родителей.
Во втором, более гибком варианте работникам с детьми до 18 лет должен предоставляться один дополнительный оплачиваемый выходной 1 июня с оплатой в размере среднего заработка. Если родители разведены, выходной берёт тот, с кем проживает ребёнок, либо они договариваются чередовать выходной через год.