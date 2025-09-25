В России предложили фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

На эту тему 23 сентября на круглом столе в Совете Федерации обсуждались перспективы использования таких аппаратов, включая дроны. Сенатор Игорь Тресков выразил тревогу по поводу возможного усугубления дефицита кадров в дорожной полиции. Он отметил, что некоторые региональные подразделения ГИБДД уже начали применять дроны для мониторинга транспортных потоков.

Михаил Котов, старший инспектор ГИБДД России, специализирующийся на выполнении особо важных задач, сообщил, что с 2022 по 2023 годы беспилотники зафиксировали 35 000 нарушений ПДД. В Кабардино-Балкарии, Вологодской области и Алтайском крае внедрение беспилотного наблюдения привело к снижению числа ДТП со смертельным исходом.

Одним из ключевых аспектов новой стратегии является автоматическая фиксация нарушений ПДД, при этом владельцы автомобилей получают уведомления, аналогичные уведомлениям от дорожных камер.

Участники круглого стола — представители систем фиксации нарушений, члены Совфеда и отраслевые эксперты сошлись во мнении о необходимости разработки правовой базы для внедрения этого автоматизированного метода контроля за дорожным движением.