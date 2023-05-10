В России предложили использовать в бою дирижабли

Российской армии следует применять аэростаты и дирижабли в зоне специальной военной операции, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин.

На таких аппаратах можно размещать мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые подавят средства связи и каналы передачи данных противника, предлагает эксперт. Дирижабли с системой РЭБ смогут обеспечить защиту в бою от управляемых дистанционно беспилотников противника, подчеркивает Бендин, создавая разрушительный уровень радиопомех или даже перехватывая управление.

По мнению эксперта, дирижабли с РЛС на борту могли бы, находясь за 10-20 километров от фронта, обеспечивать раздачу локального интернета для связи и обмена данными и выявлять приближающиеся цели на площади в десятки квадратных километров.

Такие аппараты будет сложно поразить, указывает специалист: для стоящих на вооружении стандартных средств ПВО они в основном радиопрозрачны, а размерность не позволит сразу их подбить.