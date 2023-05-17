В России предложили лечить депрессию с помощью VR-прогулки

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета создали и запатентовали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности (VR), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

VR уже массово используется в лечении ментальных заболеваний. В основном на человека оказывает влияние наблюдение самого сюжета или взаимодействие с ним. Российские ученые решили воздействовать на границы окружающей реальности и то, насколько предсказуемо они меняются. При перемещении в VR в головном мозге происходит активация системы позиционирования в пространстве, отмечают ученые.

Участникам исследования показывали подобранную для каждого отдельно последовательность кадров. Исследователи отслеживали изменения показателей функциональной активности мозга, возникающие при перемещении в том или ином пространстве. Разработанный учеными способ воздействует на энторинальную кору, «отвечающую» за депрессию и обладающую высокой нейропластичностью — способностью мозга изменяться под действием опыта, которая особенно страдает при депрессии.

После сеанса VR исследователи оценивании психического и физического состояния пациентов с помощью анкетирования, измерения пульса и артериального давления, а также исследования уровня сатурации кислорода в крови. По мнению разработчиков, их способ сокращает время реабилитации и ее эффективность.