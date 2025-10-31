В России
Опубликовано 31 октября 2025, 00:37
1 мин.

В России предложили лечить симптомы простатита воздухом с дефицитом кислорода

Жалобы сократились втрое
Учёные из Кабардино-Балкарского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета предложили новый способ ослабления некоторых симптомов простатита — гипокситерапию — дозированное вдыхание воздуха с низким содержанием кислорода, или «горного» воздуха.
В России предложили лечить симптомы простатита воздухом с дефицитом кислорода

© Ferra.ru

Как отмечает РИА Новости, эта методика способствует облегчению симптомов хронического простатита, такие как слабость, апатия, хронические головные боли. Проведённые исследования доказали эффективность разработанной методики, включающей интервальные тренировки на свежем воздухе с разным уровнем кислорода: 13% и 31%. При чередовании воздуха с таким содержанием кислорода жалобы на симптоматику проставит снизились в три раза.

Сообщается, что гипокситерапия, имитирующая условия высокогорья, дополняет традиционные методы лечения, устраняя психосоматические аспекты заболевания. У пациентов после гипокситерапии жалобы сократились в три раза по сравнению с теми, кто проходил только медикаментозное лечение. Это исследование стало первым, направленным на изучение психофизиологических расстройств при хроническом простатите. В дальнейшем планируется оценка долгосрочных эффектов.