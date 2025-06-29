В России предложили маркировать граждан с судимостью в сервисах знакомств

Предлагается создать пометку на сайтах знакомств, которая будет предупреждать пользователей о судимости потенциального собеседника. К тому же МВД и Минцифры работают над сервисом, который позволит организациям узнавать о судимости в формате «да/нет».

Механизм коснётся пользователей с непогашенными судимостями по тяжким и особо тяжким статьям. Согласие на это пользователи дают добровольно, без согласия данные предоставляться не будут. Сервис не получит доступ к личным данным — только ответ о судимости.

Горячева подчеркнула, что инициатива направлена на повышение безопасности и честности при онлайн-знакомствах. Сайты знакомств, в свою очередь, инициативу поддержали, считают её безопасной и полезной.

«Мы предложили базовый механизм безопасности, особенно когда речь идёт о потенциально опасных преступлениях. Такой подход — разумный, добровольный, точечный — он поможет сделать онлайн-знакомства безопаснее, честнее и ответственнее», — рассказала депутат.