В России предложили обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников

Инициатива поступила в комитет Госдумы по финансовому рынку от Национального совета финансового рынка (НСФР), в который входят ВТБ, «Совкомбанк», «Россельхозбанк, «Альфа-банк» и другие организации.

Банки просят обязать мессенджеры внедрить антифрод-системы, позволяющие блокировать мошеннические звонки и переписки. По «закону Яровой» операторы распространения информации (ОРИ), к которым относятся мессенджеры, должны в течение полугода хранить данные о переписках и звонках пользователей.

Инициатива предполагает обязать мессенджеры отключать звонки от тех, кого нет в контактах пользователя. К тому же предлагается автоблокировка аккаунта пользователя в случае блокировки номера телефона из-за мошенничества. Также банки считают важным, чтобы операторы связи информировали о мошеннических звонках и SMS, а также блокировали «нехарактерные» звонки на шесть часов.

Все требования к антифрод-системам должно определить правительство.