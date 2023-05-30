В России предложили отключить GPS

В России предложили отключить GPSПо мнению Дмитрия Рогозина, стране хватит и одной ГЛОНАСС
России стоит полностью заблокировать сигналы системы навигации GPS и отключить работающие на территории страны её станции, считает бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Станции системы глобального позиционирования GPS на территории России необходимо отключить, заявил бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Кроме того, по его мнению, стоит «повсеместно» блокировать в стране работу американской навигационной системы. У России есть собственная «полностью развёрнутая» система позиционирования ГЛОНАСС, сигнал которой принимают каждый смартфон и автомобильный навигатор в мире, считает Рогозин.
Ранее стало известно о том, что в Москве после атак украинских беспилотников стали глушить сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.