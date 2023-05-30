В России предложили отключить GPS

Станции системы глобального позиционирования GPS на территории России необходимо отключить, заявил бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, по его мнению, стоит «повсеместно» блокировать в стране работу американской навигационной системы. У России есть собственная «полностью развёрнутая» система позиционирования ГЛОНАСС, сигнал которой принимают каждый смартфон и автомобильный навигатор в мире, считает Рогозин.

Ранее стало известно о том, что в Москве после атак украинских беспилотников стали глушить сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.