В России предложили разработать правила борьбы с негативным ИИ-контентом

Заместитель министра Олег Свириденко на заседании думской комиссии отметил, что негативный ИИ-контент уже оказывает серьёзное влияние и может затронуть будущие поколения, если проблему не решать сейчас. Он подчеркнул, что положительное применение технологий не оспаривается, однако требуется реагировать на риски.

В качестве примера замминистра привёл опыт Китая, где уже три года действуют правила использования ИИ и установлена ответственность за их нарушение. По его словам, подобные правовые ограничения для вредоносного контента существуют также в Европе, и России необходимо создать аналогичные механизмы.

Свириденко указал, что проблема негативного ИИ-контента является сложной и неочевидной, в отличие от действий физических лиц. Работа над соответствующими правовыми решениями запланирована на 2026 год.