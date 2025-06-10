В России предложили штрафовать за незаконный майнинг до 2 млн рублей

Опубликовано 10 июня 2025, 21:451 мин.
В России предложили штрафовать за незаконный майнинг до 2 млн рублейГотовятся поправки в КоАп
Минцифры России подготовило проект поправок в КоАП под названием «Нарушение требований законодательства Российской Федерации о цифровой валюте и майнинге», предлагая включить в него статью 15.49 о нарушениях, связанных с криптовалютой и майнингом, со штрафами от 100 000 до 2 млн рублей.
Незаконный майнинг криптовалюты компаниями может привести к штрафам и конфискации добытой криптовалюты. Уточняется, что в случае нарушения физлица заплатят штраф от 100 000 до 200 000 рублей, ИП — от 200 000 до 400 000 рублей. Расчёты криптовалютой вне правового поля также могут повлечь за собой штрафы в размере от 100 000 до 1 млн рублей с возможной конфискацией.
По словам директора правового департамента Банка России Андрея Медведева, эти правила направлены на обеспечение соблюдения российского законодательства о цифровой валюте.