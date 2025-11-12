В России предложили учитывать ИИ и автоматизацию при подготовке кадров

Котюков отметил, что кадровый потенциал является основой технологического лидерства страны. Минтруд России уже разработал пятилетний прогноз потребности в специалистах с учетом отраслевых, региональных и квалификационных аспектов.

Для решения кадровых задач созданы практические инструменты, включая передовые инженерные школы и молодежные лаборатории в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Университеты участвуют в программе «Приоритет 2030» и строят новую инфраструктуру для науки и образования.