В России предложили учитывать ИИ и автоматизацию при подготовке кадров

Опубликовано 12 ноября 2025, 23:581 мин.
В России предложили учитывать ИИ и автоматизацию при подготовке кадровАвтоматизация требует новых подходов
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил о необходимости учитывать автоматизацию и искусственный интеллект (ИИ) при подготовке кадров для технологических проектов. Он подчеркнул, что вопросы производительности труда теперь включают цифровизацию и внедрение новых технологий.
Котюков отметил, что кадровый потенциал является основой технологического лидерства страны. Минтруд России уже разработал пятилетний прогноз потребности в специалистах с учетом отраслевых, региональных и квалификационных аспектов.
Для решения кадровых задач созданы практические инструменты, включая передовые инженерные школы и молодежные лаборатории в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Университеты участвуют в программе «Приоритет 2030» и строят новую инфраструктуру для науки и образования.