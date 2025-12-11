В России предложили упрочнять бетон фрагментами отработанных покрышек

По данным учёных, лишь 5-10% материала из переработанной шины повторно используются в производстве. Из них изготавливают сантехнику, покрытия, дренаж или асфальт, но процесс трудоёмкий и затратный.

Специалисты ДГТУ совместно с коллегами из Азербайджана и Турции предложили добавлять в бетон резиновые наполнители и стальные волокна. Это улучшает армирующий эффект и не требует дополнительных химических агентов.

Для прогнозирования свойств бетона ученые разработали нейросеть на основе данных о составах с резиной и волокнами. В будущем планируется изучение аспектов введения шин в бетон и улучшения взаимодействия его компонентов.