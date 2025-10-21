В России предложили увеличить добычу сверхвысоковязкой нефти посредством горения

Метод предполагает закачку воздуха в нефтяной пласт для поддержания стабильного горения нефти. Это снижает вязкость нефти и облегчает её извлечение. Технология является экономически выгодной для месторождений со сверхвязкой нефтью, однако требует оптимизации с использованием физического и математического моделирования для повышения эффективности.

Ученые создали упрощённую одномерную модель для прогнозирования поведения окислителя, нефти, воды и продуктов сгорания в пласте. Это позволяет определить оптимальные технологические параметры. В будущем планируется согласование модели с данными полевых исследований, тестирование и дальнейшее улучшение.

«Технология заключается в закачке воздуха в пласт и в создании условий для образования устойчивого фронта горения нефти. При горении выделяется тепло, а вязкость оставшейся нефти снижается, что облегчает её добычу. Эта недорогая по сравнению с другими тепловыми методами технология подходит для добычи залежей сверхвысоковязкой нефти. Однако для её внедрения нужно предварительно, с помощью физико-математического моделирования, определить эффективные параметры воздействия», — отметил сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.