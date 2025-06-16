В России предложили ввести три степени знака «Почётный донор»

Знаки будут вручаться в зависимости от количества сданных крови или плазмы: 120, 80 и 40 донаций. Миронов ссылается на аналогичную систему, существовавшую в СССР, когда десятки тысяч граждан ежегодно признавались почётными донорами.

Предложение направлено на повышение вероятности повторных донаций и поддержание мотивации в течение долгого времени за счёт символического вознаграждения на разных уровнях. Предполагается, что каждый последующий уровень признания будет усиливать у добровольцев чувство личного вклада в здоровье нации и побуждать их продолжать сдавать кровь.

«Около 35% наших граждан участвуют в донорстве крови, а по опросам, каждый второй молодой россиянин до 35 лет готов присоединиться к донорскому движению при наличии чётких стимулов и информационной поддержки», — отметил Миронов.